Batı Şeria’da İsrailli yerleşimciler, Filistinlilere ait tarım arazilerine kanalizasyon atığı bıraktı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler durmak bilmiyor.

İsrail’in zulmü her geçen gün daha da artıyor.

Batı Şeria’da, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere ait tarım arazilerine yönelik saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

TARIM ARAZİLERİNE KANALİZASYON ATIĞI BIRAKTI

Beyt Ummar köyü yakınlarındaki Filistinlilere ait tarım arazilerine, İsrailli yerleşimciler tarafından büyük miktarda kanalizasyon atığı bırakıldığı tespit edildi.

Tarım arazisine bırakılan atık su, üzüm, elma ve badem ekili bağ ve bahçelerde büyük zarara yol açtı.

ÜZÜM HASAT DÖNEMİ SIRASINDA ATIK BIRAKTILAR

Olay, Filistinlilerin zeytinden sonra ülkenin en önemli ikinci tarım ürünü olan üzümün hasat dönemine hazırlandığı sırada meydana geldi.

İsrail’in yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesine karşı faaliyet gösteren aktivist Yousef Abu Maria, İsrailli yerleşimcilerin üzüm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Filistin tarımını tahrip etmek amacıyla tarım arazilerine kanalizasyon atığı bıraktığını söyledi.

YOKSULLUK SEVİYESİNİ ARTIRMAK İÇİN YAPIYORLAR

Yerleşimcilerin amacının, Filistinlilerin bir yıl boyunca emek vererek hasadını bekledikleri topraklarına erişmesini ve bu topraklardan gelir elde etmesini engellemek olduğunu belirten Abu Maria, İsrail işgalinin Filistin toplumundaki yoksulluk seviyesini artırmayı hedeflediğini ifade etti.

BASKI ÇAĞRISI

Abu Maria, uluslararası hukuk kuruluşları ve uluslararası topluma, İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerini durdurması için baskı yapma çağrısında bulundu.