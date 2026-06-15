Batman Çayı'nda mahsur kalan 23 kişi kurtarıldı

Batman Çayı’nda barajdan yapılan su tahliyesi nedeniyle su seviyesi, kısa sürede yükseldi. Çay kenarında bulunan vatandaşlar, suyun yükselmesiyle birlikte bulundukları adacıklarda mahsur kaldı.

Geri dönüş imkânı bulamayan vatandaşlar durumu yetkililere bildirerek yardım talebinde bulundu.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, botlarla suya açılarak mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için çalışma başlattı.

23 VATANDAŞ GÜVENLİ BÖLGEYE ALINDI

Yapılan kurtarma çalışmaları kapsamında ilk etapta bir adacıkta bulunan 20 kişi, ardından başka bir adacıkta mahsur kalan 3 kişi olmak üzere toplam 23 vatandaş, güvenli şekilde tahliye edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

FACİA SON ANDA ÖNLENDİ

Zamanında gerçekleştirilen kurtarma operasyonu sayesinde olası bir facianın önüne geçildi. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından vatandaşlar, kendilerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

YETKİLİLERDEN UYARI

Belediye yetkilileri, özellikle yaz aylarında Batman Çayı ve çevresinde vakit geçiren vatandaşlara uyarıda bulundu. Ani su yükselmelerine karşı dikkatli olunması gerektiği ve baraj su tahliyeleri sırasında dere yataklarından uzak durulması istendi.