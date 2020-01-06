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Batman'da 110 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İHA | 06.01.2020 - 14:05..
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Batman'da narkotik ekipleri, kent merkezine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler, yol kontrolünde ihbar yapılan aracı durdurarak arama gerçekleştirdi.

110 KİLO ESRARA EL KONULDU

Uyuşturucu madde arama köpeği ile araçta yapılan aramada, toplam 110 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Batman'da 110 kilogram uyuşturucu ele geçirildi


2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Araçta bulunan biri yaşı küçük olmak üzere 2 şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Yaşı küçük şahıs, gerekli işlemler yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Diğer şahıs hakkında, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan işlem yapıldı.

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