Batman'da 110 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

'İmar Barışı' düzenlemesine aykırı yapıların yıkımı, geniş güvenlik önlemleri altında, ekiplerce sürdürülüyor. Bölgedeki bazı yapı sahipleri ise kendi imkanlarıyla kat eksiltmeye başladı.

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Esnaf ve sanatkar sayısı yüzde 3,9 arttı

TESK Genel Başkanı Palandöken, esnaf ve sanatkar sayısının 2019'da bir önceki yıla göre 37 bin 988 kişi arttığını ve toplamda 1 milyon 791 bin 201 olduğunu açıkladı.