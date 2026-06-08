Batman'da ters yön faciasında hayatını kaybeden Kazım'ın ailesi adalet bekliyor

Batman'da alkollü sürücü dehşeti...

Batman'da alkollü sürücü, 21 yaşındaki gencin canını aldı.

Batman Gültepe Mahallesi’nde ters yöne giren otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 21 yaşındaki Kazım Özbek, ağır yaralandı.

Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Özbek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kaza sonrası aracı kullanan kişinin ehliyetsiz olduğu öne sürüldü.

Yapılan incelemelerde, ayrıca sürücünün alkollü olduğu da tespit edildi.

ACILI AİLE ADALET BEKLİYOR

Ölen motosikletli gencin ağabeyi, "31 Temmuz 2025 tarihinde kardeşim Kasım Özbek, henüz hayatının baharındayken korkunç bir trafik cinayetine kurban gitti." dedi.

Kazım Özbek'in ağabeyi Taha Özbek, suçlunun serbest bırakıldığını da söyleyerek şöyle konuştu;

"HAYATTAN KOPARILDI"

"Kardeşim kendi şeridinde güvenle ilerlerken; hiçbir sürüş yetkisi (ehliyeti) bulunmayan, yüksek promil alkollü ve kasti bir şekilde ters şeride giren Mizgin Seydal ve yanındaki diğer suçlular tarafından hayattan koparıldı.

"KARDEŞİMİ ÖLÜME TERK ETTİLER"

Trafik katili ve yanında bulunan diğer suçlular, ağır yaralı olan kardeşimi olay yerinde ölüme terk ederek kaçtı. Kardeşim 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

"KATİL SERBEST KALDI"

Ancak asıl büyük yıkımı yargı sürecinde yaşadık. Tüm bu kasti suçlara ve ağır ihmallere rağmen katil, olaydan sadece 4 ay sonra Nöbetçi Hakim tarafından serbest bırakıldı.

"BU DURUŞMA ÖNEMLİ"

Kasım Özbek davası, 11 Haziran Perşembe günü saat 13.30'da Batman Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecektir.

Bu duruşma, önceki duruşmadan çok daha kritik bir öneme sahip; çünkü bu celsede karar çıkma olasılığı oldukça yüksek."