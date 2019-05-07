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Batman’da trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

Kozluk karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

İHA | 07.05.2019 - 23:32..
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Batman’a taziyeye gitmekte olan henüz ismi öğrenilemeyen 72 AP 926 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçerek Kozluk istikametine gitmekte olan Eyüp Adanır kontrolündeki 44 PU 232 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Batman’da trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

1 ÖLÜ 10 YARALI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Batman’da trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

Yaralılardan durumu ağır olan Veysel Günce (18) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Batman’da trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

Batman’da trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

Batman’da trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

Batman’da trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

Batman’da trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

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