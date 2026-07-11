Batman'da yasa dışı bahis şebekesine operasyon

Batman'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada, milyonlarca liralık para akışını yönettiği iddia edilen şebekeye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Batman İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü teknik ve mali incelemelerde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri mercek altına alındı.

Yapılan analizlerde, Batman'da faaliyet gösteren üç şirket üzerinden yasa dışı bahis ağıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 617 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

DÖRT ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şebekeyle bağlantılı olduğu öne sürülen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda suç faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 2 dizüstü bilgisayar, 5 cep telefonu ve 5 SIM karta el konuldu. Dijital materyaller, inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, ele geçirilen dijital materyaller üzerinde detaylı incelemelerin sürdüğünü, yasa dışı bahis organizasyonunun bağlantılarının ve para trafiğinin tüm yönleriyle araştırıldığını belirtti. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.