Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Lübnan Başbakanı Selam’a anlamlı hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun mesaisini sürdürüyor.

İkili temaslarını hızlandıran Cumhurbaşkanı bunlara bir yenisini daha ekledi.

LÜBNAN BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ

Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Salam'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SÜRPRİZ HEDİYE

Lübnan Başbakanı Selam, sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dedesi Selim Ali Selam’ın anılarının Türkçe çevirisini kendisine hediye ettiği anın fotoğrafını paylaştı.

"Bu nazik jestten çok etkilendiğini" ifade eden Başbakan Selam, dedesi Selim Ali Selam’ın Beyrut Islahat Hareketi’nin kurucusu olduğunu ve 1908 ile 1914 yıllarında Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda Beyrut milletvekili olarak görev yaptığını belirtti.

1900'LÜ YILLARDA MECLİS'E SEÇİLDİ

Dedesinin aydınlanma ve reform hareketinin önde gelen isimlerinden biri olduğunu kaydeden Selam, ayrıca 1913’te Paris’te düzenlenen Birinci Arap Kongresi Yürütme Komitesi üyeleri arasında bulunduğunu ve Osmanlı Devleti’nde adem-i merkeziyet ile modernleşmeyi savunan Arap milliyetçi taleplerinin hazırlanmasında rol aldığını ifade etti.

Selim Ali Selam, II. Meşrutiyet döneminde 1908 ve 1914 yıllarında Beyrut mebusu olarak Osmanlı Meclis-i Mebusanı'na seçildi.

1918-1919 yıllarında Beyrut Belediye Başkanı (Şehremini) olarak görev yapan Selim Ali Selam’ın, Osmanlı Devleti’nin son dönemine ve Arap siyasi tarihine ışık tutan hatıratı, “Beyrut Şehremininin Anıları (1908-1918)” adıyla Türkçeye çevrilerek yayımlandı.