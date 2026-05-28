Bayburt’ta kurdun tavşanı kovaladığı yerde ayı yiyecek aradı

Bayburt’un merkeze bağlı Üzengili köyünde gece saatlerinde doğaya ait sıra dışı anlar yaşandı. Kış uykusundan uyandığı değerlendirilen aç bir ayı, köy yerleşimine inerek evlerin çevresinde yiyecek aradı. O anlar, bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gece karanlığında köy içinde dolaşan ayının, uzun süre çevreyi koklayarak yiyecek aradığı görüntülere yansıdı. Sessiz ilerleyen ayı, zaman zaman etrafı kontrol ederek yerleşim alanında yiyecek bulmaya çalıştı.

MOTOR SESİYLE İRKİLİP KAÇTI

Görüntülerde ayının köy içinde bir süre dolaştıktan sonra çevreden gelen motosiklet sesiyle aniden irkildiği görülüyor. Sesi duyar duymaz hareketlenen ayı, hızla geldiği yöne doğru kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Köy sakinleri, özellikle gece saatlerinde yaban hayvanlarının yerleşim alanına inmesinin son dönemde daha sık yaşandığını ifade etti.

AYNI NOKTADA GEÇMİŞTE DE YABANİ HAREKETLİLİK YAŞANMIŞTI

Ayının görüntülendiği bölgenin daha önce de yaban hayvanlarının karşı karşıya geldiği bir nokta olduğu öğrenildi. Aynı alanda geçmişte bir kurdun tavşanı kovaladığı anlar da güvenlik kamerasına yansımıştı.

Söz konusu görüntülerde tavşanın hızlı manevralarla kurdun takibinden kurtulduğu anlar dikkat çekmişti. Bu durum, bölgenin yaban hayatı açısından aktif bir geçiş alanı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

KÖYDE YABAN HAYATI HAREKETLİLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Üzengili köyü ve çevresinde son dönemde yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına daha sık yaklaşması, bölge halkının dikkatini çekiyor. Özellikle gece saatlerinde yiyecek arayan hayvanların köy içine kadar girmesi, zaman zaman tedirginliğe neden oluyor.

Uzmanlar, yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlandıkları dönemlerde yerleşim yerlerine yaklaşabildiğine dikkat çekiyor.