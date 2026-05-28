Donald Trump, Beyaz Saray’a dövüş kafesi kurduruyor

UFC’ye ilgisi ve desteğiyle bilinen ABD Başkanı Donald Trump, bu ilgisini Beyaz Saray’a taşıdı.

ABD’nin bağımsızlığının 250. yıl dönümünü kutlamak amacıyla Donald Trump’tan beklenmedik bir organizasyon geldi.

BEYAZ SARAY BAHÇESİNE DÖVÜŞ KAFESİ KURDURUYOR

Trump, ABD bağımsızlığının 250. yıl dönümü için Beyaz Saray’ın bahçesine UFC dövüş kafesi inşa ettirme kararı aldı.

Son görüntülerde, kafeste çalışan işçilerin kubbeli kemerler ve bir sahne alanı kurduğu görüldü.

60 MİLYON DOLAR HARCANDI

UFC Freedom 250 adı verilen ve 14 Haziran’da düzenlenecek olan organizasyon için UFC’nin yaklaşık 60 milyon dolar harcayacağı bildirildi.

Büyük ölçekli tanıtımlara sahne olan bu gecede yalnızca iki şampiyonluk unvan dövüşü gerçekleştirilecek.

VİP BİLET 1,5 MİLYON DOLAR

Brezilyalı Alex Pereira, geçici UFC ağır sıklet unvanı için Fransız Ciryl Gane ile karşı karşıya gelirken, Gürcü Ilia Topuria ise hafif sıklet müsabakasında mevcut geçici şampiyon Justin Gaethje ile dövüşecek.

UFC Başkanı Dana White yaptığı açıklamada, Beyaz Saray’daki etkinliği büyük çoğunluğu askeri personelden oluşacak 4 bin 300 kişinin yerinde izleyeceğini söyledi.

Organizasyonda VIP konuklar için satışa çıkması beklenen biletlerin 1,5 milyon dolar olması bekleniyor.