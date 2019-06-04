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Bayram tatilinin bilançosu: 36 ölü, 337 yaralı

Alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen bayram tatilinde yaşanan kazalarda 36 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 337 kişi hastanelere kaldırıldı.

DHA | 04.06.2019 - 18:55..
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Bayram tatilinin bilançosu: 36 ölü, 337 yaralı

31 Mayıs Cuma günü mesai bitiminden 4 Haziran Salı gününe kadar yurt genelinde, üzücü trafik kazaları meydana geldi.

Bayram tatilinin bilançosu: 36 ölü, 337 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin başladığı Cuma günü saat 18.00'den bugün saat 18.00’e kadar meydana gelen 94 kazada, 36 kişi hayatını kaybetti, 337 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin bilançosu: 36 ölü, 337 yaralı

BUGÜN 9 İLDE 11 KAZA

Bayramın birinci günü olan bugün de yurt genelinde birçok noktada denetimler devam ederken, zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi.

Alınan önlemlere rağmen bayramın ilk gününde de trafik kazaları meydana geldi.

Bugün saat 18.00’e kadar 9 ilde meydana gelen 11 kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı. Böylelikle bayram tatilinin ilk 4 günündeki kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 36, yaralıların sayısı ise 337 oldu.

Bayram tatilinin bilançosu: 36 ölü, 337 yaralı

Bayram tatilinin bilançosu: 36 ölü, 337 yaralı

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