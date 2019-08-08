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Bayramda ek otobüs seferleri biletleri bitti

Kurban Bayramı öncesinde otobüs biletlerine talep arttı. Hatta talep o kadar çok fazla arttı ki; çıkan ek sefer biletleri bile hemen tükendi.

İHA | 08.08.2019 - 16:06..
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İstanbullu vatandaşların, kimi memleketine gitmek için kimisi de tatil için otobüs bileti aldı.

BİLETLRE TÜKENDİ

Yoğunluğun arttığı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda ise şehirler arası otobüs firmalarının koyduğu ek seferlerde de biletler tükendi.

Bayramda ek otobüs seferleri biletleri bitti

KİMİSİ 1 AY ÖNCEDEN SATIN ALDI

Yolculardan bazıları son anda bilet buldu. Bazılarıysa yoğunluğun oluşacağını önceden tahmin ederek, 1 ay öncesinden biletlerini satın aldı.

Biletlerin pahalılığından şikayet eden vatandaşlara ise yanıt, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Sekreteri Mevlüt İlgin’den geldi. İlgin, bayram dolayısıyla fiyatlarda artış olmadığını ifade etti. Yolcuların otogarda bavullarıyla otobüs beklemesi ise yoğunluğu gözler önüne serdi.

"OTOBÜSLER ÇOK YOĞUN"

Kurban Bayramı öncesi otogarın yoğun olduğunu ifade eden Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Sekreteri Mevlüt İlgin, “Bu bayramlarda otobüsler çok yoğun. Özellikle de Kurban Bayramı’nda. Tatil yörelerinde de özellikle otobüsler yoğun. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda otobüs seferleri normal zamanlarda günde bin ile bin 500 arasındayken, 7-8 günlük Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında tatillerde 2 bin ile 2 bin 500 arasında oluyor. Bu bayramda akrabalarını ziyaret edecek yolculara tavsiyede bulunacağım. Mahalle ve sokak aralarında ucuza yolcu taşıyan, teknik özellikleri yetersiz olan otobüslerle seyahat etmek can ve mal güvenliğinizi tehlikeye atar.” diye konuştu.

Bayramda ek otobüs seferleri biletleri bitti

BİLET FİYATLARI YÜKSELDİ

Son güne otobüs bileti bulduğunu söyleyen Said Cansu, “Son güne bulabildim. Yaklaşık bir haftadır arıyoruz. Bilet fiyatları değişiyor. 1 hafta önce normalde daha düşüktü, şu an ise yükseldi. Normalde 170-180 liraydı, şu anda 200 lira.” şeklinde konuştu.

Fiyatların yüksek olmasından yakınan Ali Osman Ünlütürk, “Sıkıntı çekmedik, ek seferler oldu. Fiyatlar almış başını gidiyor. Mazot da pahalı, hak veriyorum. Benim memleketim Sakarya, şu an Hatay’a gideceğim işlerimi halletmek için.” ifadelerini kullandı.

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