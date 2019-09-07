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Bayrampaşa'da 2 otomobil birbirine girdi: 5 yaralı

İstanbul Bayrampaşa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

AA | 07.09.2019 - 01:51..
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Avrupa Otoyolu'nda (O-3) Ankara istikametine giden Aytaç Batır yönetimindeki 34 CEF 941 plakalı otomobil, Bayrampaşa mevkisinde aynı yöne giden Suriyeli Ömer Al Houmsı'nın kullandığı 33 MA 1494 plakalı otomobille çarpıştı. Takla atan Batır'ın aracı, yaklaşık 30 metre savrulup bariyerlere çarptıktan sonra durabildi.

Bayrampaşa'da 2 otomobil birbirine girdi: 5 yaralı

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücülerin yanı sıra Batır'ın aracında bulunan Şahin ve Hasan Batır ile ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan bazı yaralıları çıkardı. Sağlık ekipleri de ilk müdahalelerinin ardından, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşanırken, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Bayrampaşa'da 2 otomobil birbirine girdi: 5 yaralı

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