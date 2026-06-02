Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonunda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu yaptı.

Emniyet ekiplerinin, 'uyuşturucu imal ve ticareti' suçunun önlenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen bir eve baskın düzenlendi.

30 KİLO UYUŞTURUCU YAKALANDI

Ekipler, dün söz konusu adres ve çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak yaptığı baskında 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İmalathaneye dönüştürülmüş olan evde yapılan aramalarda 27 kilo 250 gram sıvı metamfetamin, 2 kilo 750 gram metamfetamin, 21 kilo katkı maddesi, 2 hassas terazi ile uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen çeşitli materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.