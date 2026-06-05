Bedava temizlik yaptı, milyoner oldu: Maddi manevi rekor kırıyor

Sosyal medya içerik üreticisi Auri Kananen, “dünyanın en kirli evlerini ücretsiz temizleme” fikriyle başladığı girişimi, maddi manevi milyonlara ulaştı.

Aurikatariina adıyla bilinen Kananen, geleneksel temizlik hizmetlerini içerik üretimi ve dijital ekonomiyle birleştirerek yeni bir iş modeli geliştirdi.

Milyoner oldu

Kananen, 2020'den beri ev temizliği hizmetleri karşılığında ev sahiplerinden ücret almıyor.

Ancak bu “ücretsiz hizmet” modeli, paylaşılan videoların dünya genelinde milyonlarca kez izlenmesiyle birlikte reklam ve sponsorluk gelirine dönüşüyor.

2026 verilerine göre Kananen’in YouTube, TikTok ve Instagram hesaplarında toplam takipçi sayısı 25 milyonu geçmiş durumda.

Kananen’in kurduğu medya şirketi, 2025 mali yılında reklam gelirleri, marka iş birlikleri ve ürün satışlarıyla 1 milyon Euro seviyesinin üzerine çıktı.