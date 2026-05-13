Belçika basınında Türkiye ziyareti: Yeni dönemin kapısı aralandı

Belçika Kraliçesi Mathilde öncülüğünde Türkiye’ye gerçekleştirilen geniş kapsamlı ekonomik misyon ziyareti, Belçika kamuoyunda ve medyasında dikkat çekici değerlendirmelere neden oldu. Ziyaret, yalnızca ekonomik temaslarla sınırlı kalmadı; Avrupa’nın değişen güvenlik dengeleri ve Türkiye’nin bölgesel rolü açısından da önemli bir diplomatik mesaj olarak yorumlandı.

Belçika basınında yer alan yorumlarda, Ankara ile Brüksel arasında uzun süredir devam eden mesafeli ilişkilerin ardından yeni bir dönemin başladığı değerlendirmeleri öne çıktı.

428 KİŞİLİK DEV HEYETLE TÜRKİYE ÇIKARMASI

Kraliçe Mathilde’in başkanlık ettiği heyette Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken, Brüksel Bölge Başbakanı ile Flaman ve Valon hükümetlerinin temsilcileri dahil toplam 428 kişinin yer alması dikkat çekti.

Ayrıca 194 şirket temsilcisinin katıldığı ziyaret, Belçika’nın Türkiye’ye şimdiye kadar düzenlediği en büyük ekonomik misyon olarak kayıtlara geçti.

Belçika medyasında yer alan değerlendirmelerde, bu geniş katılımın Ankara ile ilişkilerde “yeni bir sayfa açma iradesi” anlamı taşıdığı ifade edildi.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken: SİHA satın almak istiyoruz

“DİPLOMATİK SOĞUKLUK YERİNİ PRAGMATİK İŞ BİRLİĞİNE BIRAKIYOR”

Belçikalı yorumcular, geçmiş yıllarda demokrasi, ifade özgürlüğü ve güvenlik politikaları üzerinden yaşanan gerilimlerin ardından daha gerçekçi ve çıkar odaklı bir döneme geçildiğini vurguladı.

Analizlerde, Avrupa’nın artan güvenlik kaygıları nedeniyle Türkiye’nin yeniden stratejik ortak konumuna yükseldiği belirtildi.

Belçika Kraliçesi, Türk savunma sanayiine hayran kaldı

AVRUPA’NIN GÜVENLİK ENDİŞESİ TÜRKİYE’Yİ ÖNE ÇIKARDI

NATO içindeki askeri kapasitesi, savunma sanayisindeki yükselişi ve bölgesel etkisiyle Türkiye’nin Avrupa için yeniden kritik bir aktör haline geldiği yorumları yapıldı.

Belçikalı uzmanlar, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Avrupa’nın savunma politikalarında ciddi kırılmalar yaşandığını, ABD’nin tutumundaki belirsizliklerin ise Avrupa ülkelerini yeni arayışlara ittiğini belirtti.

Gent Üniversitesi öğretim üyesi Dries Lasage’in değerlendirmelerinde, Türkiye’nin hem Rusya hem de Ukrayna ile diyalog kurabilen az sayıdaki ülkeden biri olduğuna dikkat çekildi.

Belçika Kraliçesi Mathilde, Koç Ailesi ile buluştu

BAYKAR ZİYARETİ BELÇİKA BASINININ GÜNDEMİNDE

Baykar Teknoloji tesislerine yapılan ziyaret ise Belçika medyasında özel başlıklarla yer aldı.

Savunma alanındaki temasların, ziyaretin en stratejik boyutlarından biri olduğu değerlendirilirken, Türkiye’nin insansız hava araçları teknolojisindeki başarısının Avrupa’da giderek daha fazla ilgi gördüğü ifade edildi.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken’in temaslarının, iki ülke arasında savunma sanayii alanında daha yakın iş birliği ihtimalini güçlendirdiği yorumları yapıldı.

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE AB SAVUNMA FONLARI MASADA

Ziyaretin ekonomik boyutunda ise Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi beklentisinin öne çıktığı belirtildi.

Avrupa Birliği savunma fonlarından Türkiye’nin yararlanma isteğinin de Brüksel’de stratejik başlıklar arasında değerlendirildiği aktarıldı.

Belçika medyası, Ankara’nın bu süreçte destek beklediği ülkeler arasında Belçika’nın da bulunduğunu yazdı.

Belçika Başbakan Yardımcısı: Türkiye, Avrupa kıtasının güneydoğu kanadının koruyucusu

TÜRKİYE’NİN ARABULUCULUK ROLÜNE VURGU

Belçika’daki analizlerde Türkiye’nin bölgesel krizlerde üstlendiği diplomatik rol de dikkat çekici başlıklar arasında yer aldı.

Tahıl koridoru, esir takası ve bölgesel diplomasi girişimleri örnek gösterilerek Ankara’nın uluslararası alandaki etkinliğinin arttığı değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye’nin farklı bloklarla aynı anda temas kurabilme kapasitesinin, Avrupa başkentlerinde dikkatle takip edildiği ifade edildi.

“ERDOĞAN-MATHILDE GÖRÜŞMESİ YENİ SAYFA AÇTI”

Recep Tayyip Erdoğan ile Kraliçe Mathilde arasında gerçekleşen görüşme de Belçika kamuoyunda “ilişkilerde yumuşama” işareti olarak yorumlandı.

Uzmanlara göre temaslar, iki ülke arasında daha çok yönlü ve karşılıklı çıkar odaklı yeni bir diplomatik sürecin başlangıcını temsil ediyor.

Abdulkadir Uraloğlu: Belçika ile iş birliklerimizi artırmalıyız

BELÇİKA KAMUOYUNDA TÜRKİYE’YE OLUMLU YANSIMA

Ziyaret süresince yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken’in İstanbul ve Türkiye’ye yönelik olumlu ifadeleri de Belçika kamuoyunda geniş yankı buldu.

Francken’in İstanbul’un dinamizmine ve altyapı yatırımlarına ilişkin övgü dolu mesajları, sosyal medyada yoğun etkileşim aldı.

Belçika’da yaşayan Türklerin de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiği ve paylaşımlara destek verdiği belirtildi.