Belçika'da aşırı sıcaklar nedeniyle tren seferleri iptal edilecek

Sıcak hava dalgası Avrupa'yı etkisi altına aldı...

Geçtiğimiz günlerde Fransa ve İtalya başta olmak üzere bazı ülkeler aşırı sıcaklar yüzünden çeşitli önlemler almıştı.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünün (RMI) tahminlerine göre, ilerleyen günlerde hava sıcaklıklarının birçok bölgede 30 derecenin üzerine çıkması, bazı bölgelerde ise 35 dereceye yaklaşması bekleniyor.

TREN SEFERLERİ KALDIRILACAK

Ülkenin ulusal demir yolu işletmecisi SNCB'den yapılan açıklamada, sıcak hava dalgası nedeniyle pazartesi ve salı günleri bazı tren seferlerinin kaldırılacağı açıklandı.

Açıklamada, söz konusu trenlerin günün büyük bölümünde açık alanda bekletildiği, aşırı sıcak havalarda vagon içi sıcaklıkların hem yolcular hem de personel açısından güvenli işletme sınırlarının üzerine çıkabildiği belirtildi.

AŞIRI SICAKLARDA TREN ARIZA RİSKİ ARTIYOR

İptal edilen trenlerin bir kısmının klima sistemi bulunmayan eski vagonlardan oluştuğu kaydedildi.

Aşırı sıcaklarda tren arızası riskinin arttığına dikkati çekilen açıklamada, sefer sayısının azaltılmasının hatta meydana gelebilecek aksaklıkların önüne geçilmesine yardımcı olacağını ifade edildi.

SICAKLIK 35 DERECEYİ AŞARSA RAYLARDA DEFORMASYON TEHLİKESİ OLUŞABİLİR

Yüksek sıcaklıkların demir yolu altyapısını da olumsuz etkilediğine işaret edilen açıklamada, havai elektrik hatlarının sıcaklık nedeniyle genleşerek kopma riskinin arttığı, sıcaklığın 35 dereceyi aşması durumunda ise raylarda deformasyon tehlikesi oluşabileceği vurgulandı.

Açıklamada, bu nedenle SNCB ile altyapı işletmecisi Infrabel'in bakım ve müdahale ekiplerinin sıcak hava dönemlerinde güçlendirildiği bildirildi.

BOL SIVI TÜKETİMİ

Yetkililer, vatandaşlara bol sıvı tüketmeleri, yanlarında su bulundurmaları ve mümkün olduğunca serin ortamlarda kalmaları tavsiyesinde bulundu.

TURUNCU ALARM VERİLMİŞTİ

Öte yandan Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, 19 Haziran'da ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili olan aşırı sıcaklık ve şiddetli fırtınalar nedeniyle "turuncu alarm" vermişti.

Bazı bölgelerde sıcaklıkların 35 dereceye ulaştığı, kuvvetli yağış, dolu ve yıldırım riskinin görüldüğü bildirilmişti.

SICAK HAVA DALGALARI DAHA ÇOK YAŞANCAK

Uzmanlar, iklim değişikliğinin etkisiyle Belçika'da sıcak hava dalgalarının giderek daha sık görüleceğine dikkati çekiyor.

Bilimsel tahminlere göre ülkede sıcak hava dalgalarının 2050 yılına kadar bugüne kıyasla üç ila beş kat daha sık yaşanması bekleniyor.

Sanayi öncesi döneme kıyasla Belçika'da ortalama sıcaklığın halihazırda yaklaşık 1,5 derece arttığı belirtiliyor.