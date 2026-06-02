Belçika'da cezaevi krizi derinleşiyor: Aşırı doluluk sistemi tıkadı

Brüksel’de cezaevlerine ilişkin tartışmalar giderek sertleşirken, Haren Cezaevi’nde yaşanan koşullar krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Mahkumların yerlerde şiltelerde uyumak zorunda kaldığı, personelin ise artan yük altında çalıştığı sistemde, yönetim düzeyinde istifalar dikkat çekiyor.

HARREN CEZAEVİ MÜDÜRÜ GÖREVİ BIRAKTI

Belçika’nın en büyük ceza infaz kurumu olan Haren Cezaevi’nin müdürü Jurgen Van Poecke, mevcut koşullar altında görevine devam etmesinin mümkün olmadığını belirterek istifa etti.

Van Poecke, cezaevindeki aşırı yoğunluğun artık yönetilebilir sınırları aştığını ve sistemin sürdürülebilir olmaktan uzaklaştığını ifade etti.

MAHKUMLAR YERDE ŞİLTELERDE UYUYOR

Cezaevinde kapasite aşımı nedeniyle yüzlerce mahkumun uygun yatak bulunamadığı için yerde şiltelerde kaldığı belirtiliyor. Bu durum, hem insani koşullar hem de güvenlik açısından ciddi eleştirilere neden oluyor.

Yetkililerin çözüm olarak hücrelere ranza yerleştirme planı ise tartışmaları daha da artırdı.

“SORUNU KURUMSALLAŞTIRIYORUZ” UYARISI

İstifa eden müdür Van Poecke, önerilen geçici çözümlerin temel sorunu ortadan kaldırmadığını vurguladı.

“Bu şekilde aşırı doluluğu kurumsallaştırıyoruz” ifadelerini kullanan Van Poecke, mevcut yaklaşımın krizi daha da kalıcı hale getirdiğini savundu.

PERSONEL YETERSİZLİĞİ KRİZİ DERİNLEŞTİRİYOR

Cezaevlerinde yalnızca doluluk değil, personel eksikliği de önemli bir sorun olarak öne çıkıyor. Artan iş yükü nedeniyle çalışanların üzerindeki baskı giderek büyüyor.

Sendikalar, uzun süredir personel sayısının yetersizliğine ve çalışma koşullarının ağırlaştığına dikkat çekiyor.

GREVLER VE PROTESTOLAR GÜNDEMDE

Ceza infaz sistemi son yıllarda sık sık grev ve protestolarla gündeme geldi. 2023 yılında bir mahkumun hücresini ateşe vermesi ve sonrasında personelin iş bırakma eylemleri, sistemdeki krizi daha görünür hale getirmişti.

Nisan ayında da cezaevi çalışanları 24 saatlik greve giderek hükümetin planlarını protesto etmişti.

ÖZEL GÜVENLİK TARTIŞMASI

Sendikalar, bazı cezaevlerinde özel güvenlik şirketlerinin devreye sokulması planına karşı çıkıyor. Bu uygulamanın kamu hizmetlerinde özelleştirme sürecini hızlandıracağı endişesi dile getiriliyor.

ULUSLARARASI RAPORLARDA BELÇİKA CEZAEVLERİ

Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) raporlarında da Belçika cezaevlerinde aşırı kalabalık, hijyen eksiklikleri ve mahkumlar arası şiddet vakalarına dikkat çekildi.

Raporda, mevcut koşulların insan hakları standartları açısından ciddi sorunlar barındırdığı ifade ediliyor.

HÜKÜMETTEN YENİ PLANLAR AMA KRİZ SÜRÜYOR

Belçika hükümeti yeni cezaevi projeleri ve alternatif infaz yöntemleri üzerinde çalışsa da, uzmanlara göre kısa vadede çözüm üretmek zor görünüyor.

Aşırı doluluk ve personel eksikliği, ceza infaz sisteminin en temel yapısal sorunları olmaya devam ediyor.