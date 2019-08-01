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Belçika'da mahkemeye çıkarılam mülteci kendini yaktı

Liege kentinde mahkemeye çıkarılan bir sığınmacı duruşma sırasında üzerine sıvı madde döküp, kendini ateşe verdi.

AA | 01.08.2019 - 06:51..
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Brussels Times sitesinde yer alan habere göre, 49 yaşındaki sığınmacı, çıkarıldığı mahkemede üzerine yanıcı sıvı bir madde döktükten sonra çakmakla kendini ateşe verdi.

DURUMU AĞIR

İnfaz koruma memurlarının müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sığınmacının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yetkililer, sığınmacının eyleminin nedenine ilişkin açıklama yapmadı.

6 BİNDEN FAZLA MÜLTECİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Belçika'da resmi verilere göre, geçen yıl 6 bin 96 kişi, Göçmenlik Ofisi'nin kararıyla sınır dışı edildi. Bunlardan 767'si, zorla sınır dışı edilenlerden oluşuyor.

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