Belçika'dan 4-1'lik zafer sonrası Donald Trump dansı

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, ev sahibi ABD’yi 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Seattle’da oynanan karşılaşmada Belçika, Charles De Ketelaere’nin ilk yarıdaki iki golüyle üstünlüğü ele alırken, Romelu Lukaku’nun son bölümde attığı gol farkı açtı.

BELÇİKALI OYUNCULAR TRUMP'IN DANSINI YAPTI

Ancak maçın skorundan çok, karşılaşma sonrası Belçikalı futbolcuların yaptığı kutlama gündem oldu.

Belçika oyuncuları, galibiyetin ardından bir araya gelerek ABD Başkanı Donald Trump’ın sık sık yaptığı dans hareketlerini taklit etti.

Bu görüntüler, maç öncesine damga vuran Balogun krizine açık bir gönderme olarak değerlendirildi.

BALOGUN KRİZİ MAÇIN ÖNÜNE GEÇMİŞTİ

ABD’nin Bosna Hersek’i elediği son 32 turu maçında kırmızı kart gören Folarin Balogun’un, normal şartlarda Belçika karşısında forma giyememesi gerekiyordu. Ancak FIFA, Balogun’un cezasını maçtan önce erteledi ve ABD’li golcünün sahaya çıkmasının önünü açtı.

Karar, ABD Başkanı Trump’ın FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu arayarak pozisyonun yeniden incelenmesini istemesinin ardından geldiği için büyük tartışma yarattı.

FIFA, kararın bağımsız Disiplin Kurulu tarafından verildiğini savunsa da Belçika cephesi ve Avrupa futbol kamuoyu bu karara sert tepki gösterdi.