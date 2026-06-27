Benzin yerine tablet atıyorlar: Sürücüler yakıt tasarrufu için bu haplara akın ediyor

Rusya'da akaryakıt sıkıntısı ve yükselen fiyatlar, sürücüleri sıra dışı çözümler aramaya itti.

Son dönemde "yakıt tableti" olarak satılan ve benzin tüketimini azalttığı öne sürülen ürünlerin satışında dikkat çekici bir artış yaşandı.

Rus basınında yer alan bilgilere göre, son bir ayda bu tabletlerin satışının yaklaşık 2,5 kat arttığını gösteriyor.

50 ila 80 ruble arasında satılan tabletler, yakıt deposuna atılıyor.

Üreticiler, tek bir tabletin 200 litreye kadar benzindeetkili olduğunu, yanmayı daha verimli hale getirerek yakıt tüketimini düşürdüğünü iddia ediyor.

Uzmanlar tedirgin

Otomotiv uzmanları ise bu vaatlere temkinli yaklaşıyor.

Tabletlerin nasıl çalıştığına dair bilimsel ve bağımsız bir kanıt bulunmadığını belirten uzmanlar, içerdikleri katkı maddelerinin yakıttaki mevcut katkılarla reaksiyona girerek enjektörler ve yakıt sistemi üzerinde olumsuz etki oluşturabileceğini ifade ediyor.

Bazıları ise bu ürünleri "motorlar için plasebo" olarak nitelendiriyor.

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