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Berberden tarihi eser fışkırdı

Bir berber dükkanına operasyon düzenleyen polis ve jandarma ekipleri 254 sikke, 14 yüzük ve 38 muhtelif eşya olmak üzere 306 parça tarihi eser ele geçirdi.

İHA | 06.03.2019 - 21:11..
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Aksaray’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde bir berber dükkanına gerçekleştirildi.

1,5 AYDIR TAKİP EDİLİYOR

KOM ve Jandarma ekipleri ortaklaşa yaptıkları çalışmalar neticesinde Ortaköy ilçesinde berberlik yapan Serdar E.’nin tarihi eser bulundurduğu, kaçakçılığı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Yaklaşık 1,5 ay kadar teknik ve fiziksel takip yapan ekipler bugün operasyon için düğmeye bastı. Jandarma ve polis ekipleri ortaklaşa düzenlediği operasyonda berber dükkanının çeşitli yerlerine gizlenmiş 254 sikke, 14 yüzük ve 38 muhtelif eşya olmak üzere toplamda 306 parça tarihi eser ile içinde tarihi eser bilgileri bulunan 2 ansiklopedi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 24 fişek ele geçirdi. Serdar E. gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler Aksaray Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Berberden tarihi eser fışkırdı

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