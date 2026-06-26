Berdan Mardini meslektaşlarını eleştirdi: Parayı paylaşmayı bilin

Berdan Mardini, ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Uyuşturucu testi pozitif çıktığı öğrenilen ünlü şarkıcı, günler sonra ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sanat camiasını eleştiren Mardini, açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

"PARAYI PAYLAŞSINLAR"

Ünlü şarkıcı, "Siz de şakasını yapmak istiyorsunuz ama yok! Neden? Çünkü herkes yiyor, indiriyor. Parti yapıyor, onu yapıyor bunu yapıyor. Arada da biz kaynıyoruz. Şimdi biz ciddi işler yapıyoruz. Ülkemize katma değer katıyoruz. Devletimizi seviyoruz yanındayız. Kaç kişi yemek yiyor? Nişantaşı'nda gezerken değil sanatçılar, o parayı paylaşmayı bilsin. Ben her gün yardım ediyorum. Önemli olan bir eser bırakabilmek." dedi.