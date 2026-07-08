Beri Pozam'dan eşi Ersin Arıcı'ya seslendi: Hayat seninle güzel

Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin setinde aşk yaşamaya başlayan Beril Pozam ve Ersin Arıcı çifti 2 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Evliliği dolu dizgin devam eden Pozam'dan romantik bir paylaşım geldi.

Ersin Arıcı ile mutlu evliliği devam eden Beril Pozam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşinin doğum gününü kutladı.

"SESSİZ YOLLA KONUŞTUN"

Eşinin fotoğraflarını yayınlayan Pozam "Benimle yüzlerce sessiz yolla konuştun. İyi ki doğdun çiçeğim. Maşallah sana. Hayat seninle çok güzel!" dedi.