Berlin'de NATO zirvesi öncesi kritik E5 toplantısı

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya’dan oluşan E5 ülkeleri ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde hazırlık niteliğinde kritik bir toplantı için Berlin’de buluşacak.

Almanya’nın ev sahipliğinde yapılacak görüşme, zirve öncesi Avrupa güvenlik mimarisine ilişkin pozisyonların netleştirilmesi açısından önem taşıyor.

ANKARA ZİRVESİ ÖNCESİ STRATEJİK HAZIRLIK

Almanya Başbakanlığı’nda gerçekleştirilecek toplantıda, 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nin gündem başlıkları ele alınacak.

Toplantıda ittifakın savunma politikası, Ukrayna’ya verilen destek ve Avrupa’nın güvenlik rolünün güçlendirilmesi gibi konuların öne çıkması bekleniyor.

LİDERLER BERLİN’DE BULUŞUYOR

Toplantıya Almanya Başbakanı Friedrich Merz ev sahipliği yaparken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Polonya Başbakanı Donald Tusk katılacak.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise görüşmeye video konferans yöntemiyle iştirak edecek.

UKRAYNA VE ORTA DOĞU GÜNDEMDE

Berlin’deki toplantının ana gündem maddeleri arasında Ukrayna’ya askeri ve siyasi desteğin sürdürülmesi yer alıyor.

Ayrıca Ukrayna’da olası müzakere süreçlerinde Avrupa’nın nasıl temsil edileceği ve NATO Zirvesi’nde sunulabilecek yeni destek paketleri de değerlendirilecek.

Orta Doğu’daki gerilim ve İran’a ilişkin son gelişmelerin de toplantıda ele alınması bekleniyor.

E5 PLATFORMUNUN STRATEJİK ROLÜ

2024 yılında kurulan E5 platformu, Avrupa ülkeleri arasında savunma iş birliğini güçlendirmek ve Ukrayna’ya verilen desteği koordine etmek amacıyla oluşturuldu.

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya’dan oluşan yapı, NATO içinde Avrupa’nın ortak hareket kapasitesini artırmayı hedefliyor.

SİYASİ GELİŞMELERİN GÖLGESİNDE TOPLANTI

Toplantı, İngiltere’deki siyasi değişim süreci ve Polonya-Ukrayna hattında yaşanan diplomatik gerilimlerin ardından gerçekleşmesi açısından da dikkat çekiyor.

Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, toplantının planlandığı gibi yapılacağını ve NATO Zirvesi hazırlıklarının önemli bir parçası olduğunu ifade etti.