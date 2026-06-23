Mustafa Şen açıkladı: AK Parti'nin masasındaki son anket sonucu

Siyaset seçim maratonuna hazırlanıyor...

Her seçim döneminde olduğu gibi bu dönemde de anket sonuçları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

ANKET SONUÇLARINI AÇIKLADI

Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri Programı'na katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şen, yolsuzluk soruşturmaları, seçim anketleri, Terörsüz Türkiye süreci, yeni anayasa çalışmaları ve dış politikaya ilişkin açıklamalar yaptı.

"AK PARTİ 2024 YILININ SONUNDAN BU YANA BİRİNCİ PARTİ"

Kamuoyu araştırmalarına ilişkin konuşan Şen, AK Parti'nin yerel seçimlerin ardından yaşadığı düşüşün ardından yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.

AK Parti'nin kendi yaptırdığı araştırmalarda birinci parti konumunda olduğunu belirten Şen, "2024 yılının Aralık ayından itibaren AK Parti yeniden birinci parti olmuştur. Ekim ayından itibaren başlayan yükseliş trendi Aralık ayında netleşti ve bugün de devam ediyor." diye konuştu.

"OY ORANIMIZ YÜZDE 38 SEVİYELERİNDE"

Son araştırmalarda AK Parti'nin oy oranının yüzde 37-38 bandında göründüğünü ifade eden Şen, kendilerini takip eden partinin ise yüzde 26-27 seviyelerinde olduğunu ifade etti.

Şen, "Bu bizim için şaşırtıcı değil. 40-50’ler almış partiyiz. Başka partilerin ne yaptığı bizi gerçekten ilgilendirmiyor." dedi.

"BİZİ TAKİP EDEN İKİNCİ PARTİ YÜZDE 26-27’LERDE"

AK Parti’nin sürekli yükselişte olduğunu kaydeden Şen, diğer partilerin durumlarını da şöyle paylaştı:

"Bizi takip eden ikinci parti yüzde 26-27 dolayında. Üçüncü parti 9-10, sonraki parti 7-8’lerde geziniyor. Bunun bir süre daha böyle devam edeceğini düşünüyorum. Bazılarının aç tavuk gibi kendilerini tahıl ambarında gördüğünü net söyleyeyim. 'Şu kadar alıyorlar, bu kadar alıyorlar' diye öyle bir toplumsal, siyasal yapı yok. Herkese kendi siyasetini üretmesini tavsiye ediyoruz."