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Beş gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

5 gün önce öldüğü tahmin edilen şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İHA | 20.09.2019 - 02:20..
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İzmir’in Gaziemir ilçesinde, bir apartmanın 5’inci katında yaşadığı öğrenilen Mustafa Zorlu’dan bir süredir haber alamayan ve Zorlu’nun dairesinden yoğun bir şekilde kötü kokuların geldiğini fark eden komşuları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, bir süre Zorlu’nun kapısını çaldı fakat açan olmayınca ekipler adrese çilingir çağırdı.

5 GÜN ÖNCE ÖLDÜ

Çilingir yardımı ile daireye girdi. Dairede inceleme yapan ekipler, talihsiz adamı banyoda hareketsiz şekilde yatarken buldu. Zorlu’nun yaklaşık 5 gün önce öldüğü tahmin edilirken, olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Zorlu’nun cenazesi savcının incelemesinin ardından, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Beş gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Beş gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Beş gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

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