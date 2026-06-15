Beşiktaş, Atahan Akçam'ı kadrosuna kattı

Daha silinmemişti! Ece İrtem'in son paylaşımı ortaya çıktı

Yeşil Burun Adaları nerede, hangi ülkede? Yeşil Burun Adaları harita konumu

Hayatını kaybeden Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'in son röportajı gündem oldu

Avustralya'yla ilgili maçtan önce yapılan analiz gündem oldu