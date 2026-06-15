Beşiktaş, Atahan Akçam'ı kadrosuna kattı
Beşiktaş Hentbol Takımı, 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını giyen Atahan Akçam'ı transfer ettiğini duyurdu.
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Beşiktaş Hentbol Takımı, 17 yaşındaki pivot Atahan Akçam'ı renklerine bağladı.
Kulübün açıklamasında "Hentbol takımımız, pivot Atahan Akçam'ı kadrosuna dahil etti. Hentbol takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Atahan Akçam'a şanlı formamızla başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
MİLLİ FORMAYI GİYİYOR
18 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını da giyen Atahan, 14 Mart 2009'da Lefkoşa'da dünyaya geldi.
Genç oyuncu, son olarak Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde forma giydi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)