Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi yarı finalinde yarın Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak
Zorlu çeyrek final serisinde ezeli rakibi Galatasaray'ı saf dışı bırakan Beşiktaş, son 4’e adını yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, Bahçeşehir Koleji engelini de aşarak finalist olmak istiyor.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Beşiktaş, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında yarın Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Ligin normal sezonunu 2. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, çeyrek finalde Galatasaray MCT Technic'i eleyerek yarı finale yükseldi.
SON OLARAK GALATASARAY'I ELEDİ
Sezonu 3. basamakta bitiren Bahçeşehir Koleji ise çeyrek final serisinde Trabzonspor'u mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Seride üç maç kazanan takım, finalde Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)