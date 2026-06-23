Beşiktaş, Canberk Kuş ile vedalaştı
Beşiktaş Kulübü, 29 yaşındaki basketbolcu Canberk Kuş ile yollarını ayırdığını duyurdu.
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Beşiktaş Basketbol Takımı, kısa forvet Canberk Kuş'a veda etti.
Kulübün açıklamasında, 29 yaşındaki basketbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.
BAŞARI DİLEĞİ
Siyah-beyazlılar, Canberk Kuş'a emekleri için teşekkür ederken, oyuncuya sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)