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Beşiktaş, Conor Morgan'ın sözleşmesini yeniledi

Beşiktaş, başarılı basketbolcusu Conor Morgan'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

AA AA
Beşiktaş, Conor Morgan'ın sözleşmesini yeniledi
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Kanadalı oyuncu Conor Morgan'ın sözleşmesi yenilendi.

Siyah-beyazlı kulübün X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Conor Morgan ile yola devam! 2024-2025 sezonunda takımımıza dahil olan Conor Morgan ile sözleşme yeniledik. Sporcumuza siyah-beyazlı formayla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İSTATİSTİKLERİ

Conor Morgan, bu sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde siyah-beyazlılarla çıktığı 31 maçta 9,71 sayı, 4,52 ribaunt ve 1,77 asist ortalamaları yakaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)