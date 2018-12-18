Beşiktaş formasını çiğneyen öğretmenden özür

Ortahisar ilçesindeki 80’inci Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda, Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçının ardından okulda yere serilen Beşiktaş formasını çiğnediği görüntülerin sosyal medyada yer aldığı ücretli öğretmen N.Ç.'nin bu davranışı özellikle Beşiktaş taraftlarının büyük tepkisine neden oldu.

ÖĞRETMENLİK GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine giren ücretli öğretmen N.Ç., sosyal medya hesabından özür diledi, ücretli öğretmenlik görevinden istifa etti.



Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, N.Ç. hakkında inceleme başlatırken okul yönetimi de olayın içinde yer alan öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açtı.

"ÖĞRETMENİN TECRÜBESİZLİĞİNDEN KAYNAKLANDI"

Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrü Köse, olayın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Ücretli bir öğretmendi. Olayın ardından zaten kendi isteğiyle görevinden ayrıldı. Buna dair dilekçesini aldık. Öğrencilerin gönlünü alma, onlarla kaynaşma adına yapılan bir hareket olduğunu ifadet etti. Ücretli bir öğretmenin tecrübesizliği ama eğitimde böyle bir hareket olmaz.

Beşiktaş formasını çiğneyen öğretmen istifa etti VİDEO

"ÖĞRENCİLER HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI"

Olaya sebebiyet veren öğrenciler hakkında da disiplin soruşturması başlatıldı. Öğretmen de kendi isteğiyle görevinden ayrıldı ama aynı zamanda il milli eğitim müfettişleri tarafından da inceleme başlatıldı.

Bu kabul edilebilecek bir olay değil. Eğitimde hiçbir öğretmen, öğrencileri kazanmak, onların gönlünü almak adına hangi niyetle böyle bir şey yaparsa yapsın bu kabul edilemez. İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşundan sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün ayakları altına Yunan bayrağı seriliyor.

Ona rağmen Yunan bayrağını kaldırıp, 'Milletinin temsil edildiği bir bayraktır’ diyerek üzerine basmıyor. Böyle bir anlayışta gelip bir öğretmen arkadaşımızın böyle bir şey yapma şansı yok. Aynı zamanda bu tür şeylerin kin ve nefreti derinleştirdiği için bunlara karşıyız. Okullarda böyle şeyin olmasına asla izin vermeyiz. Kadrolu öğretmen de olsa aynı soruşturmayı yapıp, gerekli cezası neyse verirdik" dedi.