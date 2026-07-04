TAYFUN BLOK-3’ten nokta atışı: Hareketli deniz hedefi imha edildi

ROKETSAN’ın milli imkanlarla geliştirdiği TAYFUN balistik füzesinin BLOK-3 versiyonu için yeni bir atış testi gerçekleştirildi.

Test kapsamında düşman unsuru olarak belirlenen serbest dolaşan insansız deniz aracı hedef alındı.

DÜNYADA SAYILI, TÜRKİYE'DE İLK

Hipersonik hızlara ulaşan füze ile yapılan angajmanda, arayıcı başlık hedefe kilitlendi ve canlı harp başlığı kullanılarak hedef başarıyla imha edildi. Böylece Türkiye’de ilk kez, dünyada ise sınırlı sayıda örneği bulunan balistik füzelere arayıcı başlık entegrasyonu sayesinde hareketli su üstü hedefe doğrudan isabet sağlandı.

Yaklaşık 7 metre uzunluğundaki ve küçük bir balıkçı teknesini temsil eden insansız deniz aracı, yüksek hızda gerçekleştirilen vuruşla cerrahi hassasiyetle etkisiz hale getirildi.

TAYFUN füzesinin, derinlikteki hedeflere karşı yüksek etki kabiliyeti ve güvenilirlik seviyesiyle öne çıktığı belirtiliyor. Hipersonik seyir hızı sayesinde hava savunma sistemlerini aşabilen füze, yüksek isabet oranıyla istenmeyen yan hasar riskini de minimize ediyor.

"ÜLKEMİZİN CAYDIRICILIĞINI GÜÇLENDİREN STRATEJİK KABİLİYET"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, milli imkanlarla geliştirilen TAYFUN füzesinin BLOK-3 versiyonunun gerçekleştirilen test atışında hareketli hedefi tam isabetle vurduğu anlara ilişkin bir paylaşım yaptı.

Görgün paylaşımında, TAYFUN BLOK-3’ün uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetini ileri seviyeye taşıdığı belirtilerek, sahadaki başarısını bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Açıklamada, TAYFUN’un Türkiye’nin caydırıcılığını güçlendiren stratejik kabiliyetlerden biri olduğu ve ülkenin güvenlik mimarisine önemli katkılar sunacağı kaydedildi.

Savunma sanayiindeki gelişmelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve desteğine dikkat çeken Görgün, projede görev alan Roketsan çalışanları, alt yükleniciler, mühendisler ve teknisyenleri de tebrik etti.