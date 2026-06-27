Beşiktaş, Kassoum Ouattara'yla anlaştı

Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş, transferde de harekete geçemeye hazırlanıyor.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, sol bek transferinde önemli bir aşama kaydetti.

ANLAŞMAYA VARILDI

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Kassoum Ouattara'nın temsilcileri ile Beşiktaş arasında anlaşma sağlandı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun genç oyuncuyu ikna etmek için büyük çaba sarf ettiği ve Ouattara'yı yaz transfer dönemindeki tek önceliği haline getirdiği belirtildi.

MONACO'YLA GÖRÜŞMELER HIZLANDI

Oyuncuyla anlaşma sağlayan Beşiktaş, Monaco ile de resmi görüşmelerini hızlandırdı.

Taraflar, yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli üzerinden kalıcı transfer için pazarlıklarını sürdürüyor.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Öte yandan Monaco, Ouattara'yla ilgilenen diğer kulüplerin tekliflerini de değerlendirmeye devam ediyor.

Premier Lig'den bir kulübün de genç sol beki kadrosuna katmak istediği ancak görüşmelerde Beşiktaş'ın gerisinde olduğu ifade edildi.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Geride bıraktığımız sezon Monaco forması ile 24 maça çıkan Fransız oyuncu, 4 asist yaptı.

12 milyon euro piyasa değeri bulunan 21 yaşındaki sol bek oyuncusunun Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.