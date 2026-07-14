Eda Ece'den deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik sözleri için özür

Asrın felaketi olarak tanımlanan ve 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası devlet kurumlarını karalama kampanyaları yapıldı.

Bu sırada Haluk Levent'in öncülüğünde Ahbap Derneği yardım toplamaya başladı.

Levent'in geçtiğimiz gün karşılıksız çek iddialarıyla hakkında açılan bir davada 70 milyon TL para cezasına çarptırılması sonrası, deprem bölgesi için topladığı 3 milyar TL'nin de akıbeti gündeme geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Haluk Levent gözaltına alındı.

EDA ECE'NİN SÖZLERİ TEKRAR GÜNDEM OLDU

Söz konusu soruşturma kamuoyundaki yerin korurken, bir dönem depremzedeleri hedef alan sözleriyle tepki toplayan oyuncu Ede Ece'nin o sözleri, tekrar gündeme geldi.

"ONLAR YARDIMI BAŞKALARI YAPIYOR SANDI"

Eda Ece, katıldığı bir ödül töreninde, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemesine ilişkin "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse." dedi.

Ünlü oyuncu, sosyal medyada tekrar dolaşıma giren bu sözleri hakkında yeni bir açıklama yayımladı.

"DAHA ÖNCE AHBAP DERNEĞİ'NE BAĞIŞTA BULUNMADIM"

Daha önce hiçbir şekilde Ahbap Derneği'ne bağışta bulunmadığını kaydeden Ece, şöyle devam etti:

“Bağış topladıklarında da yardım etmedim. Çünkü çok yakınım olan bir arkadaşım, kendisinin başına gelen, yıllar öncesine dayanan şahsi olarak yaşadığı bir dolandırıcılığı ve ona yapılan terbiyesizliği bana söylemişti.”

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"DİLİMİ EŞEK ARISI SOKSAYDI"

“Ama insanlar değişebilir inancıyla karalayacak bir cümle de sarf etmedim. Amaç çok anlamlıydı ama şahsen katılmadım. Bir tek devletimizin çağırdığı için ATV bağış yayınına katıldım.



Bana o ödülü verdiklerinde yaşadığım acıyı anlatmaya başladım. Konuşma sonunda o kadar ağır hissettim ki bir espri yaptım. Ve sadece o cümle paylaşıldı. Dilimi eşek arısı soksaydı.”

"AMA HATALI BENDİM, ÖZÜR DİLİYORUM"

“O kadar üzüldüm, o kadar pişman oldum ki... Bu yüzden bana yazılan bütün hakaretleri, çocuğuma edilen küfürleri yıllardır okudum, ses çıkarmadım. Bir tek özür diledim.



İçime attım, utandım. Beni yerden yere vurmalarını izledim. Tam da peşinden hamile kaldım, bu kâbus devam etti. Çocuğum 2 yaşına geldi, bu linç hiç bitmedi. Ama hatalı bendim. Özür diliyorum.”

"GERÇEKTEN UTANÇ İÇİNDEYİM"

“İnsanların oy haklarına karışma benim haddime değildi. Gerçekten utanç içindeyim. Keşke o şakayı yapmasaydım. Ayrımcı bir dil kullanmak, benim gibi herkesi seven birinin yapacağı iş değildi. Bana yakışmadı.”

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