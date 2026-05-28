Beşiktaş'a Filipe Luis'ten kötü haber! Monaco'ya gidiyor

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş, yeni teknik direktörünü belirlemek için yoğun bir şekilde görüşmelerine devam ediyor.

Futbol direktörü Önder Özen'in siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'ya sunduğu listedeki adaylardan biri olan Filipe Luis'le ilgili gece yarısı yeni bir gelişme yaşandı.

SONUÇ ÇIKMADI

Son olarak Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'da görev yapan Filipe Luis'le yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı.

TERCİHİ MONACO OLDU

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Filipe Luis, Fransa Ligue 1 ekibi Monaco ile anlaşmaya vardı.

Taraflar arasında Haziran 2028'e kadar geçerli sözleşme imzalanacak.

Bu gelişmenin ardından ise Beşiktaş yönetiminin alternatif isimlere yöneldiği belirtildi.

Portekiz'e Filip Luis ile görüşmeyen giden Önder Özen ise İstanbul'a döndü.

FLAMENGO'DA BİRÇOK KUPA KAZANDI

40 yaşındaki Filipe Luis, kısa süreli teknik direktörlük kariyerinde büyük başarılara imza atmayı başardı.

Luis, görev aldığı Brezilya takımı Flamengo ile 8 kupa kazandı.

Luis; Copa Libartadores, Brezilya Serie A, Brezilya Kupası, Brezilya Süper Kupası, Challenger Cup, Derby of the Americas ve 2 kez Campeao Carioca şampiyonlukları yaşadı.