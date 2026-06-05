Beşiktaş'ta Azerbaycanlı bürokrat, otel odasında ölü bulundu

Azerbaycan vatandaşı Rovshan Muradov, katılacağı uluslararası konferans öncesinde Beşiktaş’taki bir otele yerleşti.

Bir süre kendisinden haber alamayan yakınları, durumdan endişelenerek otel yönetimiyle iletişime geçti.

Yakınlarının talebi üzerine Muradov’un kaldığı odaya giren otel görevlileri, bürokratı yatağında hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Otele ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Muradov’un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ölüm haberinin ardından polis ekipleri, otel odasında ve çevresinde detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmelerde, Muradov’un vücudunda herhangi bir darp, yara ya da boğuşma izine rastlanmadığı öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARI MERCEK ALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında otelin güvenlik kamera kayıtları da incelemeye alındı.

İlk bulgulara göre Muradov’un kaldığı odaya olay öncesinde ya da sonrasında girip çıkan şüpheli bir kişiye rastlanmadığı belirtildi.

Polis ekipleri, ölümün doğal nedenlerden mi yoksa farklı bir sebepten mi kaynaklandığını belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Muradov’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla morga kaldırıldı.