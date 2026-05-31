Beşiktaş'tan Oliver Glasner yalanlaması!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından erken kopan ve sezonu 60 puanla dördüncü sırada tamamlayan, Türkiye Kupası hedefine de yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta istikrarsız sonuçlar ayrılığı beraberinde getirmişti.

Başkan Serdal Adalı ve kurmaylarıyla Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Sergen Yalçın, karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ YALANLADI

Yaşanan bu vedanın ardından Beşiktaş'ta birçok teknik direktör gündeme geldi.

Bu isimler arasında da Crystal Palace ile UEFA Konferans Ligi'ni kazanan Oliver Glasner yer aldı.

Siyah-beyazlılar, Glasner’le görüşüldüğü ve prensip anlaşmasına varıldığı iddialarını yalanladı.

"HABERLER TAMAMEN ASILSIZDIR"

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğü için Oliver Glasner’le görüşüldüğü ve prensip anlaşmasına varıldığı iddiasıyla yazılı ve görsel basın ile dijital medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır. Masa başında üretilen bu ve benzeri maksatlı haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmaların Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun bilgisi dahilinde Futbol Direktörümüz Önder Özen tarafından titizlikle yürütülmekte olduğunu ve yeni teknik direktörümüz belirlendiğinde detaylı bilgilendirmenin kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla camiamız ve kamuoyuyla paylaşılacağını bir kez daha hatırlatırız" denildi.

PALACE İLE KUPALARI TOPLADI

51 yaşındaki Avusturyalı çalıştırıcının 2.5 yıldır görev yaptığı Premier Lig ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

Kariyerinde daha önce Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunan Glasner, Crystal Palace ile 1 yıl içinde tarih yazdı.

Başarılı teknik adam, Palace ile 1 İngiltere Süper Kupası, 1 İngiltere Kupası ve 1 UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı.