Beşiktaş'tan transfer açıklaması geldi

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Vincenzo Italiano için imza töreni düzenlendi.

Serdal Adalı, Önder Özen ve Vincenzo Italiano'nun katıldığı imza töreninde transfer için mesaj verildi.

"TAKIMI BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Italiano, "Takımı birlikte inşa edeceğiz. Teknik heyet ve yönetim ile inşa edeceğiz. Hedeflere ulaşmak için güzel ve kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. En iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor bunu. İtalya'dan gördüğüm kadarıyla, bu takımın taraftarı çok ateşli. Bizim hedefimiz, taraftarı mutlu etmek. Yönetimle hareket edip, en iyi oyuncuları buraya getirmek ve en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz bu oyuncuları." dedi.

"6-7 MEVKİYE OYUNCU İHTİYACIMIZ VAR"

Beşiktaş Sportif Direktörü Önder Özen, "Ülkenin en değerli orta saha oyuncusu bizde. Onun etrafında da çok değerli oyuncular var. Her biri geçmişte ya bir şeyler başarmış ya da gelecekte bir şeyler başarmaya aday olan oyuncular var. Ersin ve Rıdvan, lise öğrencisiyken burada şampiyonluk yaşadı. O baskı altında ezilmeden oynadılar. Yine aynısını yapabilirler. 6-7 mevkiye oyuncu ihtiyacı var. O da bir gerçek. Onlar alındıktan sonra daha güçlü bir oyun ortaya çıkabilir." diye konuştu.

BAŞKAN ADALI: NE GEREKİYORA HARCAYACAĞIZ

Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı ise, "Şunu net şekilde söyleyeyim; önümüzdeki sezon hayal ettiğimiz Beşiktaş'ı ortaya çıkarmak için ne para gerekiyorsa harcayacağız. Telaffuz edilen rakamlar, doğru rakamlar değil. Bütçe belirlemedik. İhtiyacı olan her bölgeye, hocanın istediği, ihtiyaç duyulan oyuncu kimse onu alacağız." dedi.