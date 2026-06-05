Beton bloklara rakip çıktı: Tarımsal atıklar inşaat sektörünün yeni gözdesi oldu

İnşaat dünyasında geleneksel yöntemlerin çevresel maliyetleri ve yüksek karbon salınımı tartışılmaya devam ederken, ABD'deki Princeton Üniversitesi bünyesinde yürütülen bir araştırma projesi mimaride yeni bir dönemin kapısını araladı.

Mimarlık profesörü Paul Lewis liderliğindeki uzman ekip, tarımsal bir atık olarak görülen samanı ana yapı malzemesi haline getirerek modern standartlara uygun, doğa dostu bir konut prototipi üretti.

New York yakınlarındaki Hudson bölgesinde inşa edilen bu sıra dışı yapı, neredeyse tamamen preslenmiş samandan meydana geliyor.

Klasik inşaat malzemelerinin üretim aşamasında atmosfere devasa oranlarda karbon saldığını belirten Profesör Paul Lewis, samanın ise tam aksine yetişme sürecinde karbonu bünyesinde hapsederek 'negatif emisyon' dengesi kurduğuna dikkat çekti.

Mevcut iklim krizi koşullarında geleneksel tuğla evlerin adeta birer "karbon bombası" işlevi gördüğünü savunan Lewis, çocukluğumuzdan beri dinlediğimiz 'Üç Küçük Domuzcuk' masalındaki tuğla ev güzellemesinin artık günümüz dünyasında geçerliliğini yitirdiğini ifade etti.

Projede saman, bilinenin aksine sadece bir yalıtım malzemesi olarak değil; binanın iskeletini ve duvarlarını oluşturan temel taşıyıcı bileşen olarak konumlandırıldı.

Endüstriyel standart haline gelmesi hedefleniyor

Yapı mühendisliği profesörü Guy Nordenson ile ortaklaşa yürütülen bu girişim, samanın estetik ve yapısal açıdan modern mimariye nasıl kusursuzca entegre edilebileceğini gözler önüne seriyor.

Şimdilik bir tasarım örneği ve mimari deney statüsünde olan bu saman konutun, gelecekte beton bloklar kadar yaygın ve standart bir inşaat birimi haline getirilmesi amaçlanıyor.

Malzemenin yapısal dayanıklılığı ve endüstriyel uygulama yöntemleri üzerindeki teknik incelemeler devam ederken, uzmanlar bu çevreci yöntemin fosil yakıt kullanımını radikal biçimde azaltacak yeni bir mimari devrin başlangıcı olacağını öngörüyor. Samanın bir sanayi ürününe dönüşmesiyle, inşaat sektörünün gezegene verdiği zararların en aza indirilmesi hedefleniyor.