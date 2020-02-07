Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kentte çıkan fırtına sebebiyle 3 katlı iş merkezinin çatısındaki beton parça, zemin katta bulunan iş yerinin tentesini delerek kaldırıma düştü.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

O sırada dükkanını önünde kahve içen esnaf Alper Bora Ünal ve arkadaşı, beton parçanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Vatandaş, beton parçanın önüne düşmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Beton parçanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

"ÇOCUK ÇIKTI BETON DİBİNE DÜŞTÜ"

Olay anını anlatan esnaf Alper Bora Ünal, “Oturup arkadaşlarla kahve içiyorduk. Kahvemizi içtikten sonra Önder isimli arkadaşım, ‘telefon yapmaya gidiyorum’ dedi. O ara rüzgar da esiyordu. Çocuk çıktı, beton dibine düştü. Bir saniyeyle kurtuldu. Eğer kafasına düşmüş olsa kurtuluşu yok, ölürdü.” dedi.

"DIŞARIYA ÇIKIP RAHAT RAHAT KAHVEMİZİ İÇEMİYORUZ"

Binanın 30 yıllık olduğunu belirten Ünal, tehlikenin devam ettiğine dikkat çekerek önlem alınması gerektiğini söyledi.

Ünal, “Bina eski ve burası kalabalık bir yer. Kimsenin ilgilendiği de yok. Burası işlek bir kaldırım. Dükkanın önünü çevirin bari, iş yapmasam da problem değil, insan ölmesin. Dükkana girerken tedirgin oluyoruz, arkadaşlarımla dükkanını içerisinde bekliyoruz. Dışarıya çıkıp rahat rahat kahvemizi içemiyoruz. Önlem alınmazsa diğer taraf da düşecek.” dedi.