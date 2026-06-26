Beyaz Saray, OpenAI'dan GPT-5.6 modelinin dağıtımını sınırlandırmasını istedi

Yapay zeka hayatımıza entegre olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD’nin yapay zeka modeli olan Claude’da yaptığı ile başlayan dağıtım sınırlaması devam ediyor.

Beyaz Saray, gelişmiş yeteneklerinden dolayı OpenAI’ın GPT-5.6 modelinin yalnızca hükümet tarafından onaylanan sınırlı sayıdaki iş ortağına sunulmasını istedi.

MYTHOS MODELİYLE AYNI SEVİYEDE

Washington yönetimi, OpenAI’ın GPT-5.6 sürümünü; siber güvenlik alanındaki gelişmiş yetenekleri nedeniyle ihracat kontrolü uygulanan Anthropic’in Mythos modeliyle aynı seviyede değerlendirdiğini belirtti.

OpenAI'ın ise modelin piyasaya sürülmesini sınırlamayı kabul ettiği ifade edildi.

YENİ MODELE ERİŞİM MÜŞTERİ BAZINDA ONAYLANDI

ABD merkezli teknoloji haber sitesi The Information, OpenAI ve Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın bu hususla ilgili çalışanlara gönderdiği bilgi notuna ulaştı.

Bilgi notunda, hükümetin yeni modele erişiminin müşteri bazında onaylandığı aktarıldı.

"TERCİH ETTİĞİMİZ MODEL OLMADIĞINI AÇIKÇA BELİRTTİK"

Ayrıca notta, "ABD hükümetine bunun uzun vadede tercih ettiğimiz model olmadığını açıkça belirttik. Gelecek sürümler için daha sürdürülebilir bir yaklaşım geliştirmek üzere onlarla ve sektördeki diğerleriyle birlikte çalışacağız." ifadelerine yer verildi.

OPENAI YORUM YAPMADI

Beyaz Saray yetkilisi ise CNN'e yaptığı açıklamada, söz konusu teknolojinin risklerine yönelik ortak yaklaşımlar geliştirmek amacıyla gelişmiş yapay zeka laboratuvarlarıyla iş birliğinin sürdürüldüğünü kaydetti.

Öte yandan OpenAI, konuya ilişkin yorum yapmadı.