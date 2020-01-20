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Beylikdüzü'nde alacak-verecek kavgası kanlı bitti

Bir şahıs, alacaklısını silahla vurarak yaraladı. Zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı

İHA | 20.01.2020 - 14:49..
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İstanbul Beylikdüzü'nde saat 13:30 sıralarında Büyükşehir Mahallesi Çamlık Caddesi'nde  kavga meydana geldi.

İddiaya göre silahlı zanlı, kendisine borcu olan Mustafa D.'yi buluşmak için çağırdı. Cadde üzerinde buluşan ikili bir süre sonra tartışmaya başladı.

Beylikdüzü'nde alacak-verecek kavgası kanlı bitti

GÖZALTINA ALINDI

Borcunu vermesi için Mustafa D.'yi tehdit eden zanlı, bir süre sonra silahını çıkartarak ateş etti.

Bacağından yaralanan M.D.'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı saldırganı gözaltına aldı.Yaralı Mustafa D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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