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Beylikdüzü'ndeki barda alkollü müşteri 2 kişiyi bıçakladı

Bir bara eğlenmek için giden müşteri, alkolün etkisiyle siparişleri geç kalınca kavga çıkartarak iki garsonu bıçakladı.

İHA | 25.11.2019 - 09:35..
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İstanbul Beylikdüzü'nde cuma günü, saat 02.00 sıralarında ismi öğrenilemeyen bir kişi, akrabasıyla geldiği barda alkol kullanarak eğlenmeye başladı.

Alkolün dozunu kaçıran müşteri sürekli istekleriyle ortamda gerginlik oluştururken, çalışanlar müdahalede bulunmak istedi.

2 GARSONU BIÇAKLADI

Çalışanların uyarılarına rağmen garsonlara aynı şekilde davranan müşteri, daha sonra siparişlerim geç kaldı diyerek tartışma çıkardı. Bu sırada güvenlik görevlileri alkollü müşteri ve akrabasının dışarıya çıkmasını istedi. Dışarıya çıkan şüpheli, bir süre sonra tekrar içeriye girerek çalışanlara tekme ve yumruklarla saldırdı.

Barda başlayan kavga ise daha sonra mekanın dışına taştı. Barın dışarısında devam eden kavgada arabasına giden alkollü şahıs, aldığı bıçakla Eyüphan D. ile Emre C. isimli iki garsonu bıçaklayarak olay yerinde kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı garsonlar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Beylikdüzü'ndeki barda alkollü müşteri 2 kişiyi bıçakladı

MÜŞTERİLER EĞLENMEYE DEVAM ETTİ

Kavga sırasında barın içerisindeki bazı müşterilerin, rahat tavırları dikkat çekti. Saldırgan ve bar çalışanlarının kavgasında müşterilerin bazıları cep telefonuna kaydederken, bazıları ise kavgayı umursamayarak arkadaşlarıyla sohbet edip, eğlencesine devam etti.

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