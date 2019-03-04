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Beyoğlu’nda 300 bin dolarlık gasp

Döviz bürosuna ait para taşıyan motorlu kuryeler, otomobille çarpıp kaçan hırsızlar tarafından gasbedildi.

İHA | 04.03.2019 - 13:50..
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Laleli’de bulunan bir döviz bürosunun parasını taşıyan motorlu kuryeye, bir otomobil çarptı. İddiaya göre, çarpmanın etkisiyle yere düşen motordaki 2 kişi, araç içerisinde bulunan kişiler tarafından silahla tehdit edildi. Ardından sırt çantasında bulunan yaklaşık 300 bin doları çalarak, olay yerinden uzaklaştılar.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay sırasında aracın vurmasıyla yaralanan motorlu kuryeler hastaneye kaldırılırken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin, inceleme çalışmaları ise sürüyor.

Beyoğlu’nda 300 bin dolarlık gasp

“ŞEHRİN GÖBEĞİNDE BU NE CESARET BU NE PERVASIZLIK?”

Döviz bürosunun sahibi Celal Utku, aynı olayın ikinci defa başlarına geldiğini belirterek, “Döviz büromuza ait yüklü miktarda para, şehir eşkiyaları tarafından şehrin merkezinde kendilerine çarpılmak suretiyle yaralandı arkadaşlarımız. Silahla parayı gasbettiler. Yaklaşık 300 bin dolar. Bu ikinci olay zaten yine bu bölgede oldu. Bu olayların durması lazım. Şehrin göbeğinde bu ne cesaret bu ne pervasızlık?*” dedi.

Beyoğlu’nda 300 bin dolarlık gasp VİDEO

“MİLYONLARCA DOLAR PARAYI TÜRKİYE’YE GETİREN İNSANLAR BUNLAR”

Olayı gerçekleştirenlerin takip ederek yaptıklarını iddia eden Utku, “Para döviz bürosunun parası, bankaya yatıracaktı. Bu parayı ülkemize döviz olarak getiren yabancı yatırımcılarda zaten en büyük endişe, bu tür gasp olayları. Milyonlarca dolar parayı Türkiye’ye getiren insanlar bunlar. Bunun için biraz daha özel ekipler oluşturulmalı. Kapalıçarşı İstanbul’un merkezi. Bütün döviz büroları, altın borsası her şey orada. Ekiplerin orada daha titiz çalışması lazım.” şeklinde konuştu.

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