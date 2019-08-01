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Beyoğlu'nda çocuğu taciz eden kişi bıçaklandı

10 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddia edilen Suriye uyruklu bir kişi, çocuğun akrabaları tarafından önce bıçaklandı, ardından da dövüldü.

DHA | 01.08.2019 - 10:37..
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Kasımpaşa Camii Sokak'ta dün öğlen saatlerinde Suriye uyruklu bir kişinin, 10 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği ileri sürüldü.

AKRABALAR TACİZCİYİ DÖVDÜ

Durumu öğrenen çocuğun yakınlarından oluşan bir grup, Suriyeli adamı aramaya başladı. Adamı bulan akrabalar tacizciyi kovaladı, darbetti.

Beyoğlu'nda çocuğu taciz eden kişi bıçaklandı

Beyoğlu'nda çocuğu taciz ettiği iddia edilen kişi bıçaklandı ViDEO

AKRABALARDAN BİRİ ADAMI BIÇAKLADI

Gruptan bir kişi ise Suriyeli adamı bıçakladı. Olayın hemen ardından olayı gerçekleştiren kişiler kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu'nda çocuğu taciz eden kişi bıçaklandı

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bu sırada çevrede toplanan gruptan bazıları, yaralının ambulansa da alınmamasını istedi. Yaralı, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde delil incelemesi yaptı. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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