Beyoğlu'nda çocuğu taciz eden kişi bıçaklandı

Kasımpaşa Camii Sokak'ta dün öğlen saatlerinde Suriye uyruklu bir kişinin, 10 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği ileri sürüldü.

AKRABALAR TACİZCİYİ DÖVDÜ

Durumu öğrenen çocuğun yakınlarından oluşan bir grup, Suriyeli adamı aramaya başladı. Adamı bulan akrabalar tacizciyi kovaladı, darbetti.

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AKRABALARDAN BİRİ ADAMI BIÇAKLADI

Gruptan bir kişi ise Suriyeli adamı bıçakladı. Olayın hemen ardından olayı gerçekleştiren kişiler kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bu sırada çevrede toplanan gruptan bazıları, yaralının ambulansa da alınmamasını istedi. Yaralı, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde delil incelemesi yaptı. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.