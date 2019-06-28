Bilal Ekşi İcra Komitesi’nden çıkartıldı

Kokpit.aero'nun haberine göre THY'de, Genel Müdürlük binası VIP Toplantı Odası’ndaki Olağan Genel Kurulda, icra komitesinin üyeleri belirlendi.

Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Genel Müdür Bilal Ekşi ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Cenk Dilberoğlu’ndan oluşan komitede değişikliğe gidildi. İsmail Cenk Dilberoğlu yeniden yönetime girmezken, Genel Müdür Bilal Ekşi’nin İcra Kurulu’ndan çıkartılması dikkat çekti.

THY yönetiminde hızlı karar alınması için İcra Komitesi büyük önem taşıyor. Burada alınan kararlar daha sonra yönetim kurulu tarafından onaylanıyor.

İŞTE YENİ YÖNETİM KURULU

İlker Aycı, Mecit Eş (Başkan Vekili), Bilal Ekşi, Görkem Aksoy, Orhan Birdal, Salim Arda Ermut, Ogün Şanlıer, Fatmanur Altun, Muzaffer Akpınar

TWEET TARTIŞMASI

Genel Müdür Bilal Ekşi daha önceden attığı tweetlerle yönetimde kriz yaşanmasına neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımı ile Boeing’le yapılan 25+5’lik 787 siparişinden bir kaç saat sonra Bilal Ekşi sosyal medya hesabından “Boeing mi alalım, Airbus mı alalım” diye sormuştu.

Bilal Ekşi ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan pay alımıyla ilgili paylaşımının ardından THY bir KAP açıklaması yaparak bunu yalanlamıştı.

Kokpit.aero’ya gelen bilgilerde, yönetim değişikliğinde bu tür açıklamaların etkili olduğu belirtildi.

Olağan Genel Kurul halen devam ediyor. KAP açıklamanın toplantının tamamlanmasının ardından yapılacak.

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