Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 3 nükleer reaktör askıya alındı

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, sıcak hava dalgasının etkisi altındaki çoğunluğu ülkenin batı ve orta kesimlerinde bulunan 37 vilayet için kırmızı alarm verildiğini duyurdu.

Fransa'da nükleer reaktörler için de çevresel önlemler alındı.

Devlete ait enerji şirketi EDF'den yapılan açıklamaya göre yüksek sıcaklıklar nedeniyle hali hazırda ısınan nehirlere reaktörlerden çıkan aşırı ısıtılmış suların bırakılmasına kısıtlama getiren çevresel önlemler kapsamında nehir kenarındaki 3 reaktörde faaliyetler bir süre için durduruldu.

8 reaktör de çevresel nedenlerden dolayı düşük güç moduna alındı.

ÜLKEDE 57 NÜKLEER REAKTÖR BULUNUYOR

Durdurulan nükleer reaktörler arasında Garonne Nehri kenarındaki Golfech 2. Ünitesi, Rhone nehri kenarındaki Bugey 3. Ünitesi ve Meuse Nehri kenarındaki Chooz 2. Ünitesi yer aldı.

Toplam 57 nükleer reaktörün bulunduğu Fransa'da elektrik üretiminin yüzde 70’i bu reaktörlerden sağlanıyor.