Kırıkkale'de hububat elevatörünün altında kalan 18 yaşındaki işçi öldü
Kırıkkale'de buğday yüklemesi sırasında devrilen hububat elevatörünün altında kalan 18 yaşındaki Afganistan uyruklu işçi yaşamını yitirdi.
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Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyü Harman mevkiinde Afganistan uyruklu Ruhullah Nazari'nin üzerine buğday yüklemesinde kullanılan hububat elevatörü devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde makinenin altında kalan 18 yaşındaki Nazari'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemelerin ardından Nazari'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Nazari'nin Kırşehir'in Kaman ilçesinden gündelik işçi olarak köye geldiği öğrenildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)