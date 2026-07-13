Donald Trump: İran'ı bu gece ve yarın sert şekilde vuracağız

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın mutabakat zaptına uymadığını öne sürerek, "İran ile yapılan mutabakat zaptı bir testti, ona uymadılar." dedi ve ABD'nin İran'ı bu gece ve yarın sert bir şekilde vuracağını açıkladı.

HÜRMÜZ'DEN YÜZDE 20 GEÇİŞ ÜCRETİ ALACAK

Trump daha önce de Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ABD deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini duyurmuş, boğazdan geçen tüm ticari kargolardan yüzde 20 geçiş ücreti alınacağını bildirmişti.

Bölgede güvenliğin sağlanmasının maliyetine dikkat çeken Trump, söz konusu uygulamanın güvenlik harcamalarının karşılanması amacıyla hayata geçirildiğini ifade etmişti.

Trump'ın açıklamalarına İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi alaycı bir dille yanıt verdi. Arakçi, "ABD Başkanı kesinlikle haklı. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin emniyetli ve güvenli geçişini kim sağlıyorsa, bu hizmetin karşılığını almalıdır." ifadelerini kullandı.

ARAKÇİ TRUMP'I Tİ'YE ALDI

Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin İran tarafından sağlandığını savunan Arakçi, "Yüzde 20 elbette çok fazla. Biz adil olacağız." sözleriyle Trump'ın açıklamalarını tiye aldı.