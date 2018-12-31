taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2831
Euro
6.0458
Altın
1278.64
Borsa
90435.33
Gram Altın
217.222

Bild'in hedef gösterdiği camilere saldırı

Duisburg Mevlana Camisi'ne düzenlenen saldırıda, caminin duvarına boyayla Yahudiliğin sembolü "Davud Yıldızı" çizildi.

Haber Merkezi | 31.12.2018 - 04:59..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Bild'in hedef gösterdiği camilere saldırı

Bild gazetesi, 28 Aralık tarihli nüshasının "Terör parası Almanya'daki camileri nasıl finanse ediyor?" başlıklı haberi ülkede bulunan camileri hedef göstermiş durumda. Haberin yayınlanmasından hemen 2 gün sonra Duisburg kentinde bir camiye saldırı düzenlendi.

Bild'in hedef gösterdiği camilere saldırı

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı'na bağlı Cami Derneği Başkanı Hulusi Yüksel, yaptığı açıklamada, saldırı sonrası polise ihbarda bulunduklarını ve hukuki olarak işin takipçisi olacaklarını söyledi.

Bild'in hedef gösterdiği camilere saldırı

POLİS İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

Yüksel, "Camimizin inşaatı yaklaşık 1.5 yıldır devam ediyor. Saldırının kimler tarafından yapıldığını bilmiyoruz. Bu bölgede cami inşaatına ufak tepkiler dışında ciddi anlamda Türk ya da İslam düşmanlığı yok. Saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığını bilmiyoruz." dedi.
Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çatıdan düşen karın altında kalan çocuğu kepçe ezdi

Çatıdan düşen karın altında kalan çocuğu kepçe ezdi

28
Bakan Soylu: Maraş ve Çorum olayları tamamen tiyatro

Bakan Soylu: Maraş ve Çorum olayları tamamen tiyatro

20
Metin Temel'in yeni görevi belli oldu

Metin Temel'in yeni görevi belli oldu

22
ABD askerlerinin nereye çekildiği belli oldu

ABD askerlerinin nereye çekildiği belli oldu

18
Tuğgeneral Mustafa Barut'un yeni görevi

Tuğgeneral Mustafa Barut'un yeni görevi

1
Alkolü fazla kaçırınca direksiyon başında sızdı

Alkolü fazla kaçırınca direksiyon başında sızdı

9
2019'da motorlu taşıtlar vergisinde zam oranı

2019'da motorlu taşıtlar vergisinde zam oranı

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir